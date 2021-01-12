Таможенники в Европе отбирают бутерброды у водителей из Британии

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Brexit (Брекзит) начал вызывать существенные неудобства для европейцев. Сотрудники таможни Нидерландов в эти дни изымают у водителей, прибывающих из Великобритании на пароме в порт Хук-ван-Холланд, бутерброды с ветчиной.

Сюжет об этом показал телеканал 1V (Een Vandaag).

С 1 января 2021 года для Великобритании действует запрет на ввоз в Евросоюз мяса и молочных продуктов из стран, не входящих в ЕС.

Об этом сказано в руководстве для водителей коммерческого транспорта, подготовленном британским департаментом окружающей среды и продовольствия.

В качестве примера того, что нельзя ввозить, департамент приводит бутерброд с ветчиной и сыром.

Европейская комиссия объясняет запрет ввозить мясо и молочные продукты тем, что в них могут быть патогены, вызывающие заболевания животных (например, ящур).

На видео показано, как таможенники объясняют удивленным водителям автомобилей и грузовиков на паромном терминале Хук-оф-Холланд, что после Brexit «вам больше не разрешается ввозить в Европу определенные продукты, такие как мясо, фрукты, овощи, рыбу».

Ошарашенному водителю с несколькими бутербродами, завернутыми в фольгу, который спросил, может ли он отдать мясо и оставить только хлеб, один таможенник ответил: «Нет, все будет конфисковано. Добро пожаловать в Brexit, сэр, мне очень жаль».

Напомним, что Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года, за выход страны из объединения британцы проголосовали в 2016 году.

Запрет вступил в силу в первый день 2021 года, когда завершился переходный период после Brexit.

Нидерландская таможня также разместила фотографии продуктов, от хлопьев для завтрака до апельсинов, конфискованных властями на паромном терминале, добавив: «С 1 января вы не можете просто привозить пищу из Британии».