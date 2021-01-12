Несмачний наслідок Brexit— митники в Європі відбирають бутерброди у водіїв з Британії (ФОТО)

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Brexit (Брекзіт) почав спричинювати істотні незручності для європейців. Співробітники митниці Нідерландів у ці дні вилучають у водіїв, які прибувають з Великої Британії на поромі в порт Хук-ван-Холланд, бутерброди з шинкою.

Сюжет про це показав телеканал 1V (Een Vandaag).

З 1 січня 2021 роки для Великої Британії діє заборона на ввезення в Євросоюз м’яса і молочних продуктів з країн, що не входять в ЄС.

Про це сказано у керівництві для водіїв комерційного транспорту, підготовленому британським департаментом навколишнього середовища і продовольства.

Як приклад того, що не можна ввозити, департамент наводить бутерброд з шинкою і сиром.

Європейська комісія пояснює заборону ввозити м’ясо і молочні продукти тим, що в них можуть бути патогени, що викликають захворювання тварин (наприклад, ящур).

На відео показано, як митники пояснюють здивованим водіям автомобілів і вантажівок на поромному терміналі Хук-оф-Холланд, що після Brexit «вам більше не дозволяється ввозити в Європу певні продукти, такі як м’ясо, фрукти, овочі, рибу».

Приголомшеному водієві з декількома бутербродами, загорнутими в фольгу, який запитав, чи може він віддати м’ясо і залишити тільки хліб, один митник відповів: «Ні, все буде конфісковано. Ласкаво просимо в Brexit, сер, мені дуже шкода».

Нагадаємо, що Велика Британія покинула ЄС 1 лютого 2020 року, за вихід країни з об'єднання британці проголосували в 2016 році.

Заборона набула чинності в перший день 2021 року, коли завершився перехідний період після Brexit.

Нідерландська митниця також розмістила фотографії продуктів, від пластівців для сніданку до апельсинів, конфіскованих владою на поромному терміналі, додавши: «З 1 січня ви не можете просто привозити більше їжі з Британії».