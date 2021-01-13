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Переговоры в Берлине не остановили оккупантов — число обстрелов растет, ранен боец ВСУ

Переговоры в Берлине не остановили оккупантов — число обстрелов растет, ранен боец ВСУ

13 янв 2021, 09:35
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Переговоры в Берлине не остановили оккупантов — встреча в столице Германии советников лидеров стран «нормандской четверки» прошла под обстрелы российских наемников на Донбассе. Враг применил гранатометы, минометы и стрелковое оружие, 11 раз нарушив режим «тишины».

Вследствие обстрелов ранения получил военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом 13 января сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбук.

Из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия вооруженные формирования России били в сторону украинских позиций неподалеку Песков и Водяного в окрестностях Донецка. Близ Песков противник также открывал огонь из гранатометов различных систем.

В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение. Защитника быстро доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь, — рассказали военные.


В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, у Красногоровки — из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Верхнеторецкого — из крупнокалиберных пулеметов.

Неспокойно было 12 января также возле Водяного на Приазовье, Павлополя и Золотого-4. На обстрелы вооруженных формирований России украинские воины несколько раз открывали ответный огонь.

Источник: Ракурс


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