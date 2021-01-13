Переговори у Берліні не зупинили окупантів — кількість обстрілів зросла, поранено бійця ЗСУ

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Переговори у Берліні не зупинили окупантів — зустріч у столиці Німеччини радників лідерів країн «нормандської четвірки» пройшла під обстріли російських найманців на Донбасі. Ворог застосував гранатомети, міномети та стрілецьку зброю та 11 разів порушив режим «тиші».

Внаслідок обстрілів поранення дістав військовослужбовець Збройних сил України. Про це 13 січня повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Фейсбук.

Із мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї збройні формування Росії гатили у бік українських позицій неподалік Пісків та Водяного на околицях Донецька. Поблизу Пісків противник також відкривав вогонь і з гранатометів різних систем.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець дістав осколкове поранення. Захисника швидко доставили до медичного закладу, де йому надається необхідна медична допомога, — розповіли військові.

У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї, поблизу Красногорівки — зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Верхньоторецька — з великокаліберних кулеметів. Неспокійно було 12 січня також поблизу Водяного на Приазов’ї, Павлополя та Золотого-4.

На обстріли збройних формувань Росії українські воїни декілька разів відкривали вогонь у відповідь.