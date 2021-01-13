США обновили правила въезда — что начнут требовать авиакомпании с 26 января

https://racurs.ua/n148950-ssha-obnovili-pravila-vezda-chto-nachnut-trebovat-aviakompanii-s-26-yanvarya.html

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США обновили правила въезда в страну — с 26 января авиакомпании начнут требовать от пассажиров справку о тесте на COVID-19. Перед регистрацией на рейс пассажиры должны будут предоставить сотрудникам авиакомпаний документальное подтверждение результатов тестирования.

Все авиапассажиры, направляющиеся в США, перед посадкой на рейс должны будут предъявить справку о проведении теста на коронавирус с отрицательным результатом. Тест необходимо пройти как минимум за 72 часа до вылета. Об этом заявил директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд, пишет «Голос Америки».

Тестирование не устраняет все риски, но в сочетании с домашним карантином и повседневными мерами предосторожности, такими как ношение масок и социальное дистанцирование, это позволит сделать путешествия более безопасными, — считает Редфилд.



Ранее такое требование распространялось только на граждан, прибывающих в США из Великобритании, где в декабре 2020 года была зафиксирована новая мутация коронавируса.

Центр по контролю и профилактике заболеваний также рекомендует всем прибывающим в США пройти повторный тест через три-пять дней после прилета. Также после въезда гражданам необходимо оставаться дома в течение как минимум недели.