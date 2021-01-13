США оновили правила в’їзду — що почнуть вимагати авіакомпанії з 26 січня

https://racurs.ua/ua/n148950-ssha-onovyly-pravyla-v-yizdu-scho-vymagatymut-aviakompaniyi-z-26-sichnya.html

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США оновили правила в’їзду в країну — з 26 січня авіакомпанії почнуть вимагати від пасажирів довідку про тестування на COVID-19. Перед реєстрацією на рейс пасажири повинні будуть надавати співробітникам авіакомпаній документальне підтвердження результатів тестування.

Всі авіапасажири, що прямують до США, перед посадкою на рейс повинні будуть пред’явити довідку про проведення тесту на коронавірус з негативним результатом. Тест необхідно пройти щонайменше за 72 години до вильоту. Про це заявив директор Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) Роберт Редфілд, пише «Голос Америки».

Тестування не усуває всі ризики, але в поєднанні з домашнім карантином і повсякденними заходами, такими як носіння масок і соціальне дистанціювання, це дозволить зробити подорожі більш безпечними, — переконаний Редфілд.

Раніше така вимога поширювалася лише на громадян, які прибувають до США з Великої Британії, де торік у грудні виявили нову мутацію коронавірусу. Центр по контролю і профілактиці захворювань також рекомендує всім тим, хто прибуває до Сполучених Штатів, пройти повторний тест на COVID-19 через три-п'ять днів по прильоту. Також після в’їзду громадянам необхідно залишатися вдома впродовж щонайменше тижня.