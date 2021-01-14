Офис генпрокурора передал в суд дело фигуранта «пленок Ермака»

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Дело одного из фигурантов «пленок Ермака» передали в суд. Офис генпрокурора отослал в Печерский райсуд Киева обвинительный акт против экс-нардепа, которого обвиняют в мошенничестве и подстрекательстве к даче 100 тыс. долл. взятки должностным лицам.

В пресс-службе ведомства не называют фамилию обвиняемого, но, по данным некоторых СМИ, речь идет о народном депутате VI созыва Игоре Савченко, которого избирали от БЮТ.

Следствие установило, что экс-нардеп сговорился с «обличителем коррупции» и подстрекал представителя одной из торговых компаний дать взятку руководству Государственной фискальной службы и Государственной таможенной службы Украины. Деньги якобы должны были стать вознаграждением за содействие в возвращении арестованного имущества.

В Офисе генпрокурора утверждают, что передавать средства злоумышленники не собирались, а намеревались их присвоить.

Весной 2020 года нардеп от СН Гео Лерос обнародовал видео, на котором Денис Ермак, брат главы Офиса президента, обсуждает назначения на различные государственные должности. Фигуранты дела (Дмитрий Штанько и Сергей Шумский) обвинили Андрея Ермака в коррупции и заявили, что он получал деньги от людей, которые надеялись занять должности. Братья Ермаки эти обвинения отрицают.

Летом Антикоррупционное бюро открыло производство против Андрея Ермака из-за обнародованых Леросом записей. Впоследствии СБУ задержала Штанько в ресторане Киева, а вместе с ними, по сообщению спецслужбы, и «членов преступной группы, которые за 100 тыс. долл. обещали решить вопрос возврата имущества». Жена Штанько впоследствии сообщила, что в день задержания он встречался с Игорем Савченко.

Глава ОП обратился в СБУ и ГБР, чтобы установить происхождение видео, и обвинил депутата в мести за срыв кадрового назначения. Лерос, в свою очередь, обратился в НАБУ, где расследуют факт возможного злоупотребления влиянием.

Президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, сказал, что считает Лерос аферистом, а Дениса Ермака — болтуном.