Справу фігуранта «плівок Єрмака» передали в суд, фото — Ліга

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Ракурс

Справу одного з фігурантів «плівок Єрмака» передали в суд. Офіс генпрокурора відіслав до Печерського райсуду Києва обвинувальний акт проти екс-нардепа, яка звинувачують у шахрайстві та підбуренні до надання 100 тис. дол. хабаря посадовцям.

У прес-службі відомства не називають прізвище обвинуваченого, але, за даними кількох ЗМІ, йдеться про народного депутата VI скликання Ігоря Савченка, якого обирали від БЮТ.

Слідство встановило, що екс-нардеп змовився із «викривачем корупції» і підбурював представника однієї з торговельних компаній дати хабар керівництву Державної фіскальної служби та Державної митної служби України. Гроші нібито мали стати винагородою за сприяння у поверненні арештованого майна.

В Офісі генпрокурора стверджують, що передавати кошти зловмисники не збиралися, а мали намір їх привласнити.

Навесні 2020 року нардеп від СН Гео Лерос оприлюднив відео, на якому Денис Єрмак, брат глави Офісу президента, обговорює призначення на різні державні посади. Фігуранти справи (Дмитро Штанько і Сергій Шумський) звинуватили Андрія Єрмака в корупції та заявили, що він отримував гроші від людей, які сподівалися обійняти посади. Брати Єрмаки ці звинувачення заперечують.

Влітку Антикорупційне бюро відкрило провадження проти Андрія Єрмака через оприлюднені Леросом записи. Згодом СБУ затримала Штанька у ресторані Києва, а разом з ними, за повідомленням спецслужби, й «членів злочинної групи, які за 100 тис. дол. обіцяли вирішити питання повернення майна». Дружина Штанька згодом повідомила, що у день затримання він зустрічався з Ігорем Савченком.

Глава ОП звернувся в СБУ і ДБР, щоб встановити походження відео, і звинуватив депутата в помсти за зрив кадрового призначення. Лерос, в свою чергу, звернувся до НАБУ, де розслідують факт можливого зловживання впливом.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію, сказав, що вважає Лероса аферистом, а Дениса Єрмака — базікою.