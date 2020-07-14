Корупцію в офісі Зеленського побороли — СБУ затримала автора «плівок Єрмака», фото — Бабель

https://racurs.ua/ua/n141108-korupciu-v-ofisi-zelenskogo-poboroly-sbu-zatrymala-avtora-plivok-iermaka.html

Ракурс

Автора записів на так званих «плівках Єрмака» затримала 14 липня Служба безпеки України.

Дмитро Штанько записав скандальні розмови начебто із братом глави Офісу президента України Денисом Єрмаком.

Штанька і його спільника затримали після отримання 100 тис. дол. за сприяння у вирішенні питання з правоохоронними органами щодо поверненню вилученого майна. Про це повідомили «Ліга» та «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела в СБУ.

Спецслужба заявила, що припинила протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка підозрюється в скоєнні шахрайських дій" (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу). Інших деталей операції поки немає.

Штанько записував відео, яке згодом оприлюднив нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос. Брат Андрія Єрмака Денис пропонував державні посади за гроші.

Штанько — колишній підполковник міліції — слідчий, криміналіст, юрист-правознавець, кандидат юридичних наук. У 2013 році він проходив у справі про шахрайство з платіжними картками, але його виправдали. Згодом Штанько фігурував в різних справах СБУ як «свідок» і «заявник».

У квітні СБУ відкрила справу за фактом незаконного прослуховування Єрмака. Нагадаємо, що Андрій Єрмак заявив про необхідність ухвалення закону, що передбачає покарання за публікацію секретних розмов чиновників.

1 квітня Денис Єрмак назвав опубліковані відео «нарізкою з вирваним контекстом». 23 квітня справу про «плівки Єрмака» передали з НАБУ в Нацполіцію, а кваліфікацію змінили із «зловживання впливом» на шахрайство. 2 червня ВАКС зобов’язав НАБУ відкрити рповадження про вчинення кримінального злочину «родичем високопоставленого чиновника Офісу президента».