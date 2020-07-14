Коррупцию в офисе Зеленского победили — СБУ задержала автора «пленок Ермака», фото — Бабель

https://racurs.ua/n141108-korrupciu-v-ofise-zelenskogo-pobedili-sbu-zaderjala-avtora-plenok-ermaka.html

Ракурс

Автора записей на так называемых «пленках Ермака» задержала 14 июля Служба безопасности Украины.

Дмитрий Штанько записал скандальные разговоры якобы с братом главы Офиса президента Украины Денисом Ермаком.

Штанько и его сообщника задержали после получения 100 тыс. долл. за содействие в решении вопроса с правоохранительными органами по возврату изъятого имущества. Об этом сообщили «Лига» и «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Спецслужба заявила, что прекратила противоправную деятельность организованной преступной группы, которая подозревается в совершении мошеннических действий (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса). Других деталей дела пока нет.

Штанько записывал видео, которое впоследствии обнародовал нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос. Брат Андрея Ермака Денис предлагал государственные должности за деньги.

Штанько — бывший подполковник милиции (следователь, криминалист, юрист-правовед, кандидат юридических наук). В 2013 году он проходил по делу о мошенничестве с платежными карточками, но его оправдали. Впоследствии Штанько фигурировал в различных делах СБУ как «свидетель» и «заявитель».

В апреле СБУ возбудила дело по факту незаконного прослушивания Ермака. Напомним, что Андрей Ермак заявил о необходимости принятия закона, предусматривающего наказание за публикацию секретных разговоров чиновников.

1 апреля Денис Ермак назвал опубликованные видео «нарезкой с вырванным контекстом». 23 апреля дело о «пленках Ермака» передали из НАБУ в Нацполицию, а квалификацию изменили.

2 июня ВАКС обязал НАБУ открыть производство о совершении уголовного преступления «родственником высокопоставленного чиновника Офиса президента».