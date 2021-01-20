Новую разновидность коронавируса обнаружили в США. Фото: РИА Новости

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Новую разновидность коронавируса исследователи обнаружили в американском штате Калифорния.

В конце декабря ученые начали поиски «британского» штамма коронавируса, однако вместе с ним обнаружили еще один новый вариант. Специалисты предполагают, что новая мутация CAL.20C могла появиться еще в июле, однако начала активно распространяться только в ноябре. Об этом сообщает The New York Times.

Новое исследование показало, что CAL.20C составил более половины образцов генома вируса, собранных в лабораториях Лос-Анджелеса 13 января. Новый штамм не перешел из Европы, а появился на месте.

По словам медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе Жасмин Пламмер, новый вид активно распространялся в период зимних праздников. При этом пока нет никаких доказательств того, что этот штамм является более заразным, чем другие варианты вируса. В настоящее время исследователи ищут CAL.20C в других американских штатах.

Во Всемирной организации здравоохранения тем временем сообщили, что новый штамм коронавируса, впервые зафиксированный в Великобритании, обнаружили уже в 60 странах. «Британский» штамм вируса, который получил маркировку VOC-202012/01, был обнаружен во всех шести регионах ВОЗ. С 12 января эта разновидность была обнаружена еще в 10 государствах, территориях и районах. В организации добавили, что «южноафриканский» штамм коронавируса был обнаружен еще в трех странах, поэтому их общее число выросло до 23.

Напомним, новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили на территории Баварии. Является ли новый возбудитель COVID-19 более заразным, врачи сообщат позже.