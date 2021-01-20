Новий різновид коронавірусу виявили у США. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n149256-novyy-riznovyd-koronavirusu-vyyavyly-u-ssha.html

Ракурс

Новий різновид коронавірусу дослідники виявили в американському штаті Каліфорнія.

Наприкінці грудня вчені почали пошуки «британського» штаму коронавірусу, однак разом з ним виявили ще один новий варіант. Фахівці припускають, що нова мутація CAL.20C могла з’явитися ще у липні, проте почала активно поширюватися тільки в листопаді. Про це повідомляє The New York Times.

Нове дослідження показало, що CAL.20C становив більш як половину зразків геному вірусу, зібраних у лабораторіях Лос-Анджелеса 13 січня. Новий штам не перейшов з Європи, а з’явився на місці.

За словами медичного центру Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі Жасмін Пламмер, новий різновид активно поширювався в період зимових свят. При цьому наразі немає жодних доказів того, що цей штам є більш заразним, ніж інші варіанти вірусу. Наразі дослідники шукають CAL.20C в інших американських штатах.

У Всесвітній організації охорони здоров’я тим часом повідомили, що новий штам коронавірусу, вперше зафіксований у Великій Британії, виявили вже у 60 країнах. «Британський» штам вірусу, який отримав маркування VOC-202012/01, був виявлений в усіх шести регіонах ВООЗ. Із 12 січня цей різновид був виявлений ще в 10 державах, територіях та районах. В організації додали, що «південноафриканський» штам коронавірусу був виявлений ще у трьох країнах, тому їх загальне число зросло до 23.

Нагадаємо, нову мутацію коронавірусу SARS-CoV-2 виявили на території Баварії. Чи є новий збудник COVID-19 більш заразним, лікарі повідомлять пізніше.