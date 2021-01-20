В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Mohsen Atayi

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Эпидемия коронавируса в Украине за период с января по ноябрь 2020 унесла жизни 14 тыс. 534 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Государственной службы статистики.

Из них у 13 тыс. 879 человек вирус был идентифицирован, а у 655 — неидентифицирован.

Всего за этот период в Украине умерли 549 тыс. 172 человека. В частности, ишемическая болезнь сердца стала причиной смерти 254 тыс. 664 человек; злокачественные новообразования — 70 тыс. 675 человек, цереброваскулярные болезни (инсульты) — 70 тыс. 126 человек; грипп и пневмония — 9 тыс. 62 человек.

От внешних причин за этот период умерли 25 тыс. 367 украинцев. В частности, ДТП стали причиной гибели 3 тыс. 569 человек случайные утопления — 1 тыс. 400 человек, а 1 тыс. 213 человек стали жертвами убийств.

Соответствующие данные приведены без учета жителей временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, коронавирусная болезнь COVID-19 за минувшие сутки, 19 января, унесла жизни 212 больных. По данным Министерства здравоохранения Украины, коронавирус за все время эпидемии унес жизни уже более 21,2 тыс. человек.