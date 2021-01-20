В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Mohsen Atayi

https://racurs.ua/ua/n149272-skilky-ukrayinciv-pomerly-vid-koronavirusu-u-2020-roci-rozpoviv-derjstat.html

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Епідемія коронавірусу в Україні за період з січня по листопад 2020 року забрала життя 14 тис. 534 людей.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Державної служби статистики.

З них у 13 тис. 879 осіб вірус був ідентифікований, а у 655 — неідентифікований.

Загалом за цей період в Україні померли 549 тис. 172 людини. Зокрема, ішемічна хвороба серця стала причиною смерті 254 тис. 664 осіб; злоякісні новоутворення — 70 тис. 675 осіб, цереброваскулярні хвороби (інсульти) — 70 тис. 126 осіб; грип та пневмонія — 9 тис. 62 осіб.

Від зовнішніх причин за цей період померли 25 тис. 367 українців. Зокрема, ДТП стали причиною загибелі 3 тис. 569 людей, випадкові утоплення — 1 тис. 400 осіб, а 1 тис. 213 людей стали жертвами убивств.

Відповідні дані наведено без врахування жителів тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, коронавірусна хвороба COVID-19 за минулу добу, 19 січня, забрала життя 212 хворих. За даними Міністерства охорони здоров’я України, коронавірус за весь час епідемії забрав життя вже понад 21,2 тис. осіб.