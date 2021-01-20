Ветерана АТО подозревают в конвоировании «парада» военнопленных в Донецке — СМИ

https://racurs.ua/n149280-veterana-ato-podozrevaut-v-konvoirovanii-parada-voennoplennyh-v-donecke-smi-foto.html

Ракурс

Ветерана АТО Викторию Котеленец задержали в здании Министерства по делам ветеранов Украины, куда она пришла, чтобы получить удостоверение участника боевых действий. По версии следствия, она похожа на женщину, которая в 2014 году конвоировала украинских военнопленных во время «парада» в оккупированном российско-террористическими бандформированиями Донецке.

О задержании Котеленец сообщила на своей Фейсбук-странице ветеран Елена Белозерская. Также эту информацию прокомментировал центр «Миротворец».

Викторию Котеленец подозревают в том, что она якобы в так называемой ДНР конвоировала украинских пленных, когда «днровцы» в 2014 году устроили унизительный «парад». История эта очень старая, впервые эти обвинения в адрес Виктории появились осенью 2015 года. Напомню, мы знаем Котеленец с ранней весны 2015 года, когда она пришла в наше подразделение после того, как бежала из оккупированного Донецка, — уверяет Белозерская.

По ее словам, Котеленец показывала много фотографий за лето 2014 года, на которых у нее темные волосы.

Следователю просто показалось, а девушка уже в Лукьяновском СИЗО. Во-первых: нам уже известно (и не только нам) кто именно является конвоиром: Сухова Ольга Александровна, — отметили в «Миротворце».

Также там указали, что новая система распознавания лиц NeuroIdentigraf продемонстрировала результат пакетного сравнения ряда фотографий Суховой и Котеленец и указала, что это разные люди.