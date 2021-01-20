Ветерана АТО затримали за підозрою в конвоюванні “параду” полонених в Донецьку — ЗМІ — війна на Донбасі

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Ветерана АТО Вікторію Котеленець затримали в будівлі Міністерства у справах ветеранів України, куди вона завітала, щоб отримати посвідчення учасника бойових дій. За версією слідства, вона подібна на жінку, яка у 2014 році конвоювала українських військовополонених під час «параду» вулицями окупованого російсько-терористичними бандформуваннями Донецька.

Про затримання Котеленець повідомила на власній Фейсбук-сторінці ветеран Олена Білозерська. Також цю інформацію прокоментував центр «Миротворець».

Вікторію Котеленець підозрюють у тому, що вона нібито у так званій ДНР конвоювала українських полонених, коли «днрівці» у 2014 році влаштували принизливий «парад». Історія ця дуже стара, вперше ці звинувачення на адресу Вікторії з’явилися восени 2015 року. Нагадаю, ми знаємо Котеленець з ранньої весни 2015 року, коли вона прийшла до нашого підрозділу після того, як втекла з окупованого Донецька, — запевняє Білозерська.

За її словами, Котеленець показувала багато фотокарток за літо 2014 року, на яких у неї темне волосся.

Слідчому просто здалося, а дівчина вже в Лук’янівському СІЗО. По-перше: нам вже відомо (і не лише нам) хто саме та конвоїрка: Сухова Ольга Александрівна, — зазначили у «Миротворці».

Також там вказали, що нова система розпізнавання облич NeuroIdentigraf продемонструвала результат пакетного порівняння низки фотографій Сухової та Котеленець і вказала, що це різні люди.