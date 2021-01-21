Зеленский требует от Авакова срочно расследовать смертоносный пожар в Харькове

https://racurs.ua/n149343-zelenskiy-trebuet-ot-avakova-srochno-rassledovat-smertonosnyy-pojar-v-harkove.html

Ракурс

Пожар в Харькове в доме престарелых вспыхнул после обеда 21 января. В 16.14 пожарным удалось локализовать огонь на площади 100 кв. м. К сожалению, спасатели обнаружили тела 15 человек. Еще девять были госпитализированы в больницы. На смертоносный пожар отреагировал президент Владимир Зеленский.

Поручаю Кабинету министров немедленно разобраться в ситуации. Срочно создать государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин этой трагедии и наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем. Министру внутренних дел — открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное дело, — отметил глава государства.

Зеленский требует, чтобы МВД в скорейшие сроки ответило на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват.

Призываю местные власти — руководителей городов и областей — максимально сотрудничать с центральной властью и сделать все возможное для помощи пострадавшим и родственникам, которые потеряли своих близких. Мои искренние соболезнования, — резюмировал президент.

Напомним, 21 января в Харькове вспыхнул пожар в двухэтажном доме престарелых «Золотое время». В 15.15 произошло возгорание на втором этаже. Огонь распространился на площадь около 100 кв. м. По состоянию на 16.05 в пожаре погибли 15 человек, девять удалось спасли — они госпитализированы в больницы. К тушению пожара привлечены 28 спасателей и семь единиц техники. Согласно предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека.