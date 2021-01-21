Зеленський вимагає від Авакова терміново розслідувати смертоносну пожежу у Харкові

https://racurs.ua/ua/n149343-zelenskyy-vymagaie-vid-avakova-terminovo-rozsliduvaty-smertonosnu-pojeju-u-harkovi.html

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Пожежа у Харкові в будинку для літніх людей сталася пообіді 21 січня. О 16.14 вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу на площі 100 кв. м. На жаль, рятувальники виявили тіла 15 осіб. Ще дев’ятьох госпіталізовано до лікарень. На смертоносну пожежу відреагував президент Володимир Зеленський.

Доручаю Кабінету міністрів негайно розібратися в ситуації. Терміново створити державну комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій для з’ясування причин цієї трагедії та напрацювання механізмів запобігання подібним надзвичайним ситуаціям у майбутньому. Міністру внутрішніх справ — відкрити та взяти під особистий контроль відповідну кримінальну справу, — зазначив глава держави.

Зеленський вимагає, щоб МВС у якнайшвидші терміни відповіло на питання, які причини трагедії та хто в ній винен.

Закликаю місцеву владу — очільників міст та областей — максимально співпрацювати з центральною владою і зробити все можливе для допомоги постраждалим та родичам, які втратили своїх близьких. Мої щирі співчуття, — резюмував президент.

Нагадаємо, 21 січня у Харкові сталася пожежа в двоповерховому будинку для людей похилого віку «Золотий час». О 15.15 відбулося загоряння на другому поверсі. Вогонь поширився на площу близько 100 кв. м. Станом на 16.05 у пожежі загинуло 15 осіб, дев’ятьох вдалося врятували — їх госпіталізовано до лікарень. До гасіння пожежі залучено 28 рятувальників та сім одиниць техніки. За попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини.