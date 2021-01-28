Подаренную Лаврову икону готовят к возвращению в Украину

Икона Лаврова. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n149625-podarennuu-lavrovu-ikonu-gotovyat-k-vozvrascheniu-v-ukrainu.html

Ракурс

Икона Лаврова, которую он получил в подарок, оказалась украинской. Посол Украины в Хорватии и по совместительству в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич встретился с министром иностранных дел государства Бисерой Туркович и генеральным прокурором Горданой Тадич.

Во время встречи обсуждали возвращение иконы в Украину, которую ранее подарил глава президиума страны Милорад Додик главе МИД РФ Сергею Лаврову. Об этом сообщил украинский посол в Twitter.



Украинский посол заявил, что надеется на быстрое определение даты приезда украинских экспертов в Сараево и на содействие в доступе к украинской иконе. Он также добавил, что с главным прокурором Боснии и Герцеговины обсудили вопрос о взаимодействии обеих сторон по делу иконы. Главный прокурор заверила, что в этом деле проведено большое количество следственных действий.

Как известно, в декабре 2020 года глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, представляющий общину сербов страны, подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову икону, на которой журналисты заметили примечание, что она находилась на территории оккупированного пророссийскими боевиками Луганска.

Стоимость 300-летней позолоченной иконы, вывезенной из оккупированного Луганска и подаренной министру иностранных дел России Сергею Лаврову боснийским высокопоставленным Милорад Додик, оценивается в 12,5 млн евро. Эта икона хранилась в банковском сейфе Banke Srpske до его банкротства. Затем украинскую икону передали на хранение банку UKIO, который имеет литовских владельцев. Пока неизвестно, каким образом икона попала в боснийский банк.

Напомним, ранее мы сообщали, что украденную из Донбасса 300-летнюю икону готов вернуть глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, если Киев сможет доказать, что искал ее раньше.