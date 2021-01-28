Подаровану Лаврову ікону готують до повернення в Україну

Ікона Лаврова. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n149625-podarovanu-lavrovu-ikonu-gotuut-do-povernennya-v-ukrayinu.html

Ракурс

Ікона Лаврова, яку він отримав у подарунок, виявилася українською. Посол України у Хорватії та за сумісництвом у Боснії і Герцеговині Василь Кирилич зустрівся з міністром закордонних справ держави Бісерою Турковіч та генеральним прокурором Горданою Тадіч.

Під час зустрічі обговорювали повернення ікони до України, яку раніше подарував глава президії країни Мілорад Додік очільнику МЗС РФ Сергію Лаврову. Про це повідомив український посол у Twitter.





Український посол заявив, що сподівається на швидке визначення дати приїзду українських експертів до Сараєва та на сприяння в доступі до української ікони. Він також додав, що з головним прокурором Боснії і Герцеговини було обговорено питання про взаємодію обох сторін у справі ікони. Головний прокурор запевнила, що у цій справі проведено велику кількість слідчих дій.

Як відомо, у грудні 2020 року глава президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік, який представляє громаду сербів країни, подарував очільнику МЗС РФ Сергію Лаврову ікону, на якій журналісти помітили примітку, що вона раніше перебувала на території окупованого проросійськими бойовиками Луганська.

Вартість 300-річної позолоченої ікони, вивезеної з окупованого Луганська та подарованої міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову боснійським високопосадовцем Мілорадом Додіком, оцінюється у 12,5 млн євро. Ця ікона зберігалася у банківському сейфі Banke Srpske до його банкрутства. Потім українську ікону передали на зберігання банку UKIO, який має литовських власників. Наразі невідомо, яким чином ікона потрапила в боснійський банк.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вкрадену з Донбасу 300-літню ікону готовий повернути голова президії Боснії й Герцеговини Мілорад Додік, якщо Київ зможе довести, що шукав її раніше.