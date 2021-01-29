Ученые обнаружили связь между сном и фазами Луны, фото:

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Фазы Луны влияют на то, как люди спят. Исследования ученых из США и Аргентины свидетельствуют о наличии связи между 29,5-дневным лунным циклом и циклом сна у людей.

Так, ученые установили, что в дни, близкие к полнолунию, люди ложатся спать позже и просыпаются раньше, сообщает пресс-служба Университета Вашингтона.

Также оказалось, что эта закономерность проявляется как в сельской местности, так и у жителей городов. Также на наличие связи сна с лунным циклом не влияет доступность искусственного освещения, хотя она более заметна в сообществах без доступа к электроэнергии.

Мы предполагаем, что наблюдаемые нами закономерности являются врожденной адаптацией, позволившей нашим предкам воспользоваться этим естественным источником вечернего света, который доступен в определенное время в течение лунного цикла, — отмечают исследователи.

Ученые, используя комплекс датчиков, которые отслеживают качество сна и продолжительность его фаз, наблюдали за сном 98 человек, проживающих в трех общинах коренных народов Тоба-Кум в аргентинской провинции Формоза.

Каждая из этих общин характеризовалась различным уровнем доступа к электричеству:

одна община не имела доступа к электричеству;

во второй общине доступ к электричеству проявлялся лишь в виде единственного источника света в жилых помещениях;

в третьей общине электричество было доступно в полной мере.

Хотя жители общины с полным доступом к электроэнергии ложились спать позже и спали меньше, даже в их случае наблюдалось похожее влияние лунного цикла.

Так, в зависимости от сообщества, общее количество времени сна менялось на величину от 46 до 58 минут, а время засыпания колебалось примерно на 30 минут. Жители всех этих общин в среднем ложились спать в более позднее время и спали наименее в течение трех-пяти дней перед полнолунием.

Впоследствии аналогичные закономерности колебаний продолжительности сна были обнаружены и среди 464 студентов колледжа в Сиэтле (США).

Напомним, ученые установили, как эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 влияет на сон.