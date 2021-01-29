Учені виявили зв’язок між сном і фазами Місяця, фото:

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Фази Місяця впливають на те, як люди сплять. Дослідження учених з США та Аргентини свідчать про наявність зв’язку між 29,5-денним місячним циклом та циклом сну у людей.

Так, учені встановили, що в дні, близькі до повного місяця, люди лягають спати пізніше і прокидаються раніше, повідомляє прес-служба Університету Вашингтона.

Також виявилося, що ця закономірність проявляється як у жителів сільської місцевості, так і у мешканців міст. Також на наявність зв’язок сну з місячним циклом не впливає доступність штучного освітлення, хоча він більш помітний у спільнотах без доступу до електроенергії.

Ми припускаємо, що спостережувані нами закономірності є вродженою адаптацією, яка дозволила нашим предкам скористатися цим природним джерелом вечірнього світла, який доступний в певний час протягом місячного циклу, — зазначають дослідники.

Учені, використовуючи комплекс датчиків, які відстежують якість сну і тривалість його фаз, спостерігали за сном 98 осіб, які проживають в трьох громадах корінних народів Тоба-Кум в аргентинській провінції Формоза.

Кожна з цих громад характеризувалася різним рівнем доступу до електрики:

одна громада не мала доступу до електрики;

у другій громаді доступ до електрики проявлявся лише у виді єдиного джерела світла у житлових приміщеннях;

у третій громаді електрика було доступно в повній мірі.

Хоча жителі громади з повним доступом до електроенергії лягали спати пізніше і спали менше, навіть у їхньому випадку спостерігався схожий вплив місячного циклу.

Так, залежно від спільноти, загальна кількість часу cну змінювалося на величину від 46 до 58 хвилин, а час засипання коливалося приблизно на 30 хвилин. Жителі всіх цих громад в середньому лягали спати в більш пізніший час і спали найменше протягом трьох-п'яти днів перед повним місяцем.

Згодом аналогічні закономірності коливань тривалості сну були виявлені і серед 464 студентів коледжу в Сіетлі (США).

Нагадаємо, учені встановили, як епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 впливає на сон.