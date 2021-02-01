Опасное осложнение от COVID-19 обнаружили ученые. Фото: РБК

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Корковая слепота — еще одно из осложнений, которое вызывает коронавирусная болезнь COVID-19.

Ученые обнаружили новое осложнение от коронавируса, которое проявляется в полной потере зрения. Специалисты британской больницы в Дерби обнаружили осложнение при обследовании инфицированной коронавирусом 54-летней женщины, которая не страдала от хронических заболеваний. История болезни была описана в научном журнале Cureus.

Отмечается, что пациентка жаловалась на лихорадку, сухой кашель и боль в мышцах. Когда женщину госпитализировали, у нее была температура 38,4 градуса, пульс достигал 114 ударов в минуту, а артериальное давление держалось на уровне 125/78 мм ртутного столба. Впоследствии больную подключили к ИВЛ.

Врач назначил ей антибиотики, сделали положительный эффект. Через некоторое время женщине сделали компьютерную томографию головного мозга, а результаты показали о наличии у пациентки синдрома задней обратимой энцефалопатии (PRES). Позже врачи увидели в ней корковую слепоту — заболевание, вызванное поражением затылочной доли головного мозга, которое сопровождается полным отсутствием зрения. При этом реакция зрачков на свет была нормальной.

Медики выяснили, что основной причиной PRES было не высокое кровяное давление, а сепсис. В течение следующих восьми недель после обнаружения признаков корковой слепоты женщина частично выздоровела. Хотя она и начала различать формы и цвета, нарушение зрения было серьезным.

Напомним, британский штамм коронавируса отличается от своего китайского штамма. Оказалось, что для больных британским штаммом более характерны кашель, сильная усталость, боль в горле и мышцах.