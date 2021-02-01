Небезпечне ускладнення від COVID-19 виявили вчені. Фото: РБК

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Ракурс

Коркова сліпота — ще одне з ускладнень, яке викликає коронавірусна хвороба COVID-19.

Вчені виявили нове ускладнення від коронавірусу, яке проявляється в повній втраті зору. Фахівці британської лікарні в Дербі виявили ускладнення при обстеженні інфікованої коронавірусом 54-річної жінки, яка не страждала від хронічних захворювань. Історія хвороби була описана в науковому журналі Cureus.

Зазначається, що пацієнтка скаржилася на лихоманку, сухий кашель та біль у м’язах. Коли жінку госпіталізували, у неї була температура 38,4 градуси, пульс досягав 114 ударів в хвилину, а артеріальний тиск тримався на рівні 125/78 мм ртутного стовпчика. Згодом хвору підключили до ШВЛ.

Лікар призначив їй антибіотики, що зробили позитивний ефект. Через деякий час жінці зробили комп’ютерну томографію головного мозку, а результати показали про наявність у пацієнтки синдрому задньої оборотної енцефалопатії (PRES). Згодом лікарі побачити у неї коркову сліпоту — захворювання, викликане ураженням потиличної частки головного мозку, яке супроводжується повною відсутністю зору. При цьому реакція зіниць на світло була нормальною.

Медики вияснили, що основною причиною PRES був не високий кров’яний тиск, а сепсис. Протягом наступних восьми тижнів після виявлення ознак коркової сліпоти жінка частково одужала. Хоча вона й почала розрізняти форми і кольори, порушення зору було серйозним.

Нагадаємо, британський штам коронавірусу відрізняється від свого китайського штаму. Виявилося, що для хворих британським штамом більш характерні кашель, сильна втома, біль в горлі та м’язах.