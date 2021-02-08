Цветение Тихого океана сняли из космоса

https://racurs.ua/n150116-cvetenie-tihogo-okeana-snyali-iz-kosmosa-video.html

Ракурс

Цветение водорослей в Тихом океане, недалеко от побережья Японии, показала космическая миссия Copernicus Sentinel-2. В окрашивании вод у японского побережья виноват фитопланктон — микроскопические растения, дрейфующие на поверхности моря или вблизи нее.

Спутник Европейского космического агентства снял видео, демонстрирующее высокую концентрацию водорослей примерно в 130 км от Хоккайдо, второго по величине острова Японии, пишет SciTechDaily.

Размер этого цветения составлял свыше 500 км в поперечнике и 200 км в ширину. На фотографии видна лишь небольшая его часть — около 100 км с севера на юг и около 110 км с востока на запад.

Напомним, чрезмерный рост водорослей «окрашивает» океанские воды, что зачастую можно обнаружить даже из космоса. Считается, что деятельность человека увеличивает количество ежегодных цветений. Этому способствует более высокая температура воды и избыток питательных веществ.