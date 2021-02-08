Цвітіння Тихого океану показали з космосу

https://racurs.ua/ua/n150116-cvitinnya-tyhogo-okeanu-pokazaly-z-kosmosu-video.html

Ракурс

Цвітіння водоростей в Тихому океані, неподалік від узбережжя Японії, показала космічна місія Copernicus Sentinel-2. У фарбуванні вод поблизу японського узбережжя винен фітопланктон — мікроскопічні рослини, що дрейфують на поверхні моря або поблизу неї.

Супутник Європейського космічного агентства зняв відео, яке демонструє високу концентрацію водоростей приблизно за 130 км від другого за величиною острова Японії Хоккайдо, пише SciTechDaily.

Розмір цього цвітіння водоростей становив понад 500 км у діаметрі і 200 км в ширину. На фотографії видно лише невелику частину цвітіння, близько 100 км з півночі на південь і близько 110 км зі сходу на захід.

Нагадаємо, надмірне розростання водоростей «забарвлює" океанські води, що часто можна виявити навіть з космосу. Вважається, що діяльність людини збільшує кількість щорічних цвітінь. Цьому сприяє більш висока температура води і надлишок поживних речовин.