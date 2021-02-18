О фальстарте Разумкова заговорили на Банковой

https://racurs.ua/n150601-o-falstarte-razumkova-zagovorili-na-bankovoy.html

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Существует ли конфликт между Владимиром Зеленским и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, рассказал советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.

Нет конфликта. Конфликта точно нет. Спикер начал очень рано пытаться подчеркнуть собственную политическую значимость и заниматься собственным политическим строительством. Это мое мнение, но конфликта между президентом и спикером определенно нет, они находятся в такой же рабочей коммуникации, как и раньше, — отметил Подоляк в интервью «РБК-Украина», которое было опубликовано 18 февраля.

Политтехнолог добавил, что глава государства более мягко и спокойно относится к ряду дискуссионных моментов. В то же время, Подоляк выразил удивление позицией Разумкова, который пошел вразрез с решением команды Зеленского, в частности в вопросе блокировки так называемых «каналов Медведчука».

Зашла команда, он является членом этой команды, он не сам заходил в избирательную кампанию, не один ее модерировал и выигрывал. На мой взгляд командная работа предусматривает четыре — четыре с половиной года совместной работы, когда у нас есть определенные ценности и мы в их рамках куда-то движемся. Мне кажется, что спикер немного вышел в фальстарте и начинает демонстрировать свою самостоятельность. Для команды это плохо, для команды это вредно, для Украины это тоже вредно, — отметил советник Ермака.

Он убежден, что команда совместно закладывает новые принципы формирования политической идентичности или распадается «по непонятным причинам личных амбиций».