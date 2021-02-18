Про фальстарт Разумкова заговорили на Банковій

https://racurs.ua/ua/n150601-pro-falstart-razumkova-zagovoryly-na-bankoviy.html

Ракурс

Чи існує конфлікт між Володимиром Зеленським та спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, розповів радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк.

Немає конфлікту. Конфлікту точно немає. Спікер почав дуже рано намагатися підкреслити власну політичну значимість і займатися власним політичним будівництвом. Це моя думка, але конфлікту між президентом і спікером точно немає, вони в такій же робочій комунікації, як і раніше, — зазначив Подоляк в інтерв’ю «РБК-Україна», яке було оприлюднено 18 лютого.

Політтехнолог додав, що глава держави більш м’яко і спокійно ставиться до дискусійних моментів. Водночас, Подоляк висловив подив позицією Разумкова, який пішов у розріз з рішенням команди Зеленського, зокрема щодо питання блокування так званих «каналів Медведчука».

Зайшла команда, він є членом цієї команди, він не сам заходив у виборчу кампанію, не сам її модерував і вигравав. На мій погляд командна робота передбачає чотири — чотири з половиною роки спільної роботи, коли у нас є певні цінності і ми в їх рамках кудись рухаємося. Мені здається, що спікер трохи вийшов у фальстарті і починає демонструвати свою самостійність. Для команди це погано, для команди це шкідливо, для України це теж шкідливо, — зауважив радник Єрмака.

Він переконаний, що команда спільно закладає нові принципи формування політичної ідентичності або розпадається «з незрозумілих причин особистих амбіцій».