Мобильные бригады психиатрической помощи создадут в Украине

В Украине появятся мобильные бригады психиатрической помощи, фото: Freepik

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Мобильные бригады для оказания психиатрической помощи тем, кто в ней нуждается, в частности ветеранам, планирует создать Министерство здравоохранения в 2021 году в рамках программы медицинских гарантий.

То есть, соответствующую помощь смогут предоставлять в амбулаторных условиях. Об этом во время брифинга сегодня, 18 февраля, сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Таким образом, мы сможем приблизить помощь лицам, которые имеют проблемы с психическим здоровьем, собственно в обществе, на амбулаторном звене, — отметила Микичак.

Чиновница подчеркнула, в частности, важность предоставления соответствующей помощи ветеранам войны на востоке Украины,

Значительная часть из них страдает от расстройств, связанных с боевым стрессом, последствий черепно-мозговых травм, постконтузийного синдрома в сочетании с необходимостью проведения физической реабилитации, — подчеркнула Микичак.



Также она отметила, что Минздрав представил концепцию развития центра психологического здоровья и реабилитации ветеранов на базе государственного учреждения «Госпиталь ветеранов войны «Лесная поляна», где уже открыты тренинговый центр, новые отделения, залы физической реабилитации и интерактивные пространства для ветеранов, находящихся на лечении.