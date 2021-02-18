Мобільні бригади психіатричної допомоги створять в Україні

В Україні з’являться мобільні бригади психіатричної допомоги, фото: Freepik

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Ракурс

Мобільні бригади для надання психіатричної допомоги тим, хто її потребує, зокрема ветеранам, планує створити Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України у 2021 році в межах програми медичних гарантій.

Тобто, відповідну допомогу зможуть надавати в амбулаторних умовах. Про це під час брифінгу сьогодні, 18 лютого, повідомила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

Таким чином, ми зможемо наближувати допомогу особам, які мають проблеми із психічним здоров’ям, власне в громаді, на амбулаторній ланці, — наголосила Микичак.

Чиновниця наголосила на, зокрема, важливості надання відповідної допомоги ветеранам війни на сході України,

Значна частина з них страждає від розладів, пов’язаних із бойовим стресом, наслідків черепно-мозкових травм, постконтузійного синдрому в поєднанні з необхідністю проведення фізичної реабілітації, — наголосила Микичак.



Також вона зазначила, що МОЗ презентував концепцію розвитку центру психологічного здоров’я та реабілітації ветеранів на базі державного закладу «Госпіталь ветеранів війни «Лісова поляна», де вже відкрито тренінговий центр, нові відділення, зали фізичної реабілітації та інтерактивні простори для ветеранів, які перебувають на лікуванні.