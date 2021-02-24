Адаптивный карантин 2021 — какие правила изменились с 24 февраля

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Обновленный формат адаптивного карантина ввели в Украине с 24 февраля. Он продлится как минимум до 30 апреля.

После месяца пребывания в оранжевой зоне почти вся страна переходит в желтую. Исключением будет только Ивано-Франковская область, где из-за вспышки COVID-19 уже с 22 февраля действуют строгие ограничения.

В зависимости от ситуации с уровнем заболеваемости COVID-19 предусмотрены четыре зоны карантина:

зеленая — промежуточный этап перед отменой карантина;

желтая — базовая для всей страны, начинает действовать с 24 февраля;

оранжевая — сигнал об ухудшении эпидемиологической ситуации;

красная — зона максимальных ограничений и серьезных запретов.

Принцип деления на четыре цветные зоны уже действовал в Украине в 2020 году, сейчас он несколько изменился.

Зону карантина теперь определять для области в целом, а не для отдельных районов, как было раньше.

В оранжевой зоне не будут вводить дополнительные ограничения — она ​​является предупредительной для перехода к красной.

Также изменились критерии усиления и смягчения карантина (перехода на новый цветной уровень).

В регионах с «желтым» уровнем запрещается:

находиться в общественных зданиях, транспорте без респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот;

проведение массовых мероприятий при условии больше чем один человек на 1 кв. м;

работа кинотеатров и других учреждений культуры с заполнением залов более 50%;

осуществление перевозок пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;

работа дискотек, развлекательных заведений (ночных клубов), ресторанов, кафе, баров с организацией досуга, включая проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

работа после 00.00 и до 7.00 ресторанов, кафе, баров, столовых, кафетериев, буфетов, кроме оказания услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки и заказов на вынос;

размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее чем два метра между столиками;

деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц и санаториев);

посещение школ и детсадов, если половина детей и педагогов болеет;

проведение плановых операций;

посещение спортзалов, если на каждого посетителя менее 20 кв. м площади;

проводить в учебных заведениях массовые мероприятия с участием учащихся из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей).

На «оранжевом» уровне действуют те же ограничения, что и на желтом, но могут вводиться усиленные меры контроля за соблюдением карантина.

На территории регионов с «красным» уровнем опасности, кроме ограничений, действующих на «желтом» и «оранжевом» уровне, запрещено:

работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос).

прием посетителей в торговле и бытовом обслуживании, кроме: торговли исключительно товарами, относящимися к продуктам питания, лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, средствам гигиены, бытовой химии, средств связи, печатных средств массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений. Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов;

работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров;

посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведения любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

Сейчас в «красной» зоне оказались Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В «оранжевой» находятся Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что именно апрель станет определяющим месяцем для дальнейшего развития ситуации с карантином в Украине.