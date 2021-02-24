Адаптивний карантин 2021 — які правила зміняться з 24 лютого

https://racurs.ua/ua/n150850-adaptyvnyy-karantyn-2021-yaki-pravyla-zminyatsya-z-24-lutogo.html

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Оновлений формат адаптивного карантину запровадили в Україні з 24 лютого. Він триватиме щонайменше до 30 квітня.

Після місяця перебування в помаранчевій зоні майже вся країна переходить у жовту. Винятком буде лише Івано-Франківська область, де через спалах COVID-19 вже з 22 лютого діють суворіші обмеження.

Залежно від ситуації з рівнем захворюваності на COVID-19 передбачено чотири зони карантину:

зелена — проміжний етап перед скасуванням карантину;

жовта — базова для всієї країни, починає діяти з 24 лютого;

помаранчева — сигнал про погіршення епідеміологічної ситуації;

червона — зона максимальних обмежень і серйозних заборон.

Принцип розподілу на чотири кольорові зони вже діяв в Україні у 2020 році, нині він дещо змінився.

Зону карантину тепер визначатимуть для області в цілому, а не для окремих районів, як було раніше.

В помаранчевій зоні не вводитимуть додаткові обмеження — вона є лише попереджувальною для переходу до червоної.

Також змінилися критерії посилення і пом’якшення карантину (переходу на новий кольоровий рівень).

У регіонах з «жовтим» рівнем забороняється:

перебувати в громадських будинках, транспорті без респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот;

проведення масових заходів, коли більше ніж одна особа на 1 кв. м;

робота кінотеатрів та інших установ культури із заповненістю залів понад 50%;

здійснення перевезень пасажирів у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння;

робота дискотек, розважальних закладів (нічних клубів), ресторанів, кафе, барів, тощо з організацією дозвілля, зокрема проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій;

робота після 00.00 та до 7.00 ресторанів, кафе, барів, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо, крім надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресної доставки та замовлень на винос;

розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані менш ніж два метри між столиками;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів та санаторіїв);

відвідання шкіл і дитсадків, якщо половина дітей і педагогів хворіє;

проведення планових операцій;

відвідання спортзалів, якщо на кожного відвідувача менше 20 кв. м площі.

проводити в закладах освіти масові заходи за участю учнів з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів).

На «помаранчевому» рівні діють ті ж обмеження, що і на жовтому, але можуть запроваджуватися посилені заходи контролю за дотриманням карантину.

На території регіонів з «червоним» рівнем небезпеки, крім обмежень, що діють на «жовтому» і «помаранчевому» рівні, заборонено:

робота кафе, ресторанів, барів (крім доставки та замовлень на винос).

приймання відвідувачів у торгівлі і побутовому обслуговуванні, крім: торгівлі виключно товарами, що належать до продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, побутової хімії, засобів зв’язку, друкованих засобів масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, на торговельних площах, не менше як 60% яких призначено для торгівлі такими товарами. Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень;

робота кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів, театрів;

відвідування закладів освіти, торгівля непродовольчими товарами, проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.

Наразі у «червоній» зоні опинилися Івано-Франківська та Чернівецька області.

У «помаранчевій» перебувають Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільська області.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що саме квітень стане визначальним місяцем для подальшого розвитку ситуації з карантином в Україні.