Мать выбросила детей из окна многоэтажки во время пожара в Турции

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Ракурс

В Стамбуле женщина спасла детям жизнь, выбросив их из окна горящей квартиры.

Инцидент произошел в среду, 24 февраля, в районе Эсенлер, пишет Daily Sabah.

На третьем этаже многоквартирного дома начался пожар. На кадрах видно, как мать поочередно сбрасывает четырех детей из окна, а толпа волонтеров их ловит, растянув над землей простыни.

По данным властей, дети не пострадали. Один из соседей рассказал, что сперва из квартиры повалил черный дым.

Затем из окон послышались крики детей. Мы растянули простыни. Женщина стала сбрасывать детей вниз. С помощью простыней мы поймали четырех детей, — рассказал очевидец.

Позже пожарные потушили возгорание, причина пожара не уточняется.