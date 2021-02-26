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Ракурс
Мати викинула дітей з вікна багатоповерхівки під час пожежі в Туреччині

Мати викинула дітей з вікна багатоповерхівки в Туреччині і врятувала їм життя (ВІДЕО)

26 лют 2021, 13:43
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У Стамбулі жінка врятувала дітям життя, викинувши їх з вікна палаючої квартири.

Інцидент стався в середу, 24 лютого, в районі Есенлер, пише Daily Sabah.

На третьому поверсі багатоквартирного будинку почалася пожежа. На кадрах видно, як мати по черзі скидає чотирьох дітей з вікна, а натовп волонтерів їх ловить, розтягнувши над землею простирадла.

За даними влади, діти не постраждали. Один із сусідів розповів, що спершу з квартири почав іти чорний дим.


Потім з вікон почулися крики дітей. Ми розтягнули простирадла. Жінка стала скидати дітей вниз. За допомогою простирадл ми зловили чотирьох дітей, — розповів очевидець.

Пізніше пожежники загасили загоряння, причина пожежі не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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