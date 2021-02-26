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Мати викинула дітей з вікна багатоповерхівки під час пожежі в Туреччині
Мати викинула дітей з вікна багатоповерхівки в Туреччині і врятувала їм життя (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n150988-maty-vykynula-ditey-z-vikna-bagatopoverhivky-pid-chas-pojeji-v-turechchyni-video.htmlРакурс
У Стамбулі жінка врятувала дітям життя, викинувши їх з вікна палаючої квартири.
Інцидент стався в середу, 24 лютого, в районі Есенлер, пише Daily Sabah.
На третьому поверсі багатоквартирного будинку почалася пожежа. На кадрах видно, як мати по черзі скидає чотирьох дітей з вікна, а натовп волонтерів їх ловить, розтягнувши над землею простирадла.
За даними влади, діти не постраждали. Один із сусідів розповів, що спершу з квартири почав іти чорний дим.
Потім з вікон почулися крики дітей. Ми розтягнули простирадла. Жінка стала скидати дітей вниз. За допомогою простирадл ми зловили чотирьох дітей, — розповів очевидець.
Пізніше пожежники загасили загоряння, причина пожежі не уточнюється.
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