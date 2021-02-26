Королева Елизавета II призвала общество вакцинироваться. Фото: chance4traveller.com

https://racurs.ua/n150989-koroleva-elizaveta-ii-prizvala-obschestvo-podumat-o-drugih-i-vakcinirovatsya-video.html

Ракурс

Елизавета II, королева Великобритании, призвала «подумать о других» и вакцинироваться, когда они получат приглашения на прививку от COVID-19.

Монархиня и ее муж Филипп, герцог Эдинбургский, получили свои первые дозы вакцины в январе. Королева призналась, что процесс прививки прошел быстро и безболезненно. Елизавета II согласилась с тем, что для некоторых людей процесс прививки может быть непростым опытом, но призвала всех «подумать о других людях, не о себе». Об этом она заявила во время видеоконференции с должностными лицами, которые отвечают за распределение вакцины по всей территории страны, сообщает BBC.

Британский министр по вопросам вакцинации Надхим Захави недавно рассказывал, что колеблются вакцинироваться около 11−15% граждан. При этом исследования демонстрируют разницу между бедными и богатыми районами, а также некоторыми этническими группами.

В Национальной службе здоровья считают, что призыв королевы станет мощным аргументом для многих британцев. По состоянию на сегодня, 26 февраля, прививки от COVID-19 получили уже более 18 млн граждан.

Напомним, 17 февраля стало известно, что 99-летнего герцога Эдинбургского Филиппа, мужа британской королевы Елизаветы II, госпитализировали из-за плохого самочувствия. Положить Филиппа на больничную койку посоветовал врач после того, как мужу королевы стало плохо. Медики заявляли, что его госпитализация не связана с коронавирусом.