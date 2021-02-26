Королева Єлизавета II закликала суспільство вакцинуватися. Фото: chance4traveller.com

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Єлизавета II, королева Великої Британії, закликала людей «подумати про інших» та вакцинуватися, коли вони отримають запрошення на щеплення від COVID-19.

Монархиня та її чоловік Філіп, герцог Единбурзький, отримали свої перші дози вакцини у січні. Королева зізналася, що процес щеплення пройшов швидко та безболісно. Єлизавета II погодилася з тим, що для деяких людей процес щеплення може бути непростим досвідом, але закликала усіх «подумати про інших людей, не про себе». Про це вона заявила під час відеоконференції з посадовцями, які відповідають за розподіл вакцини по всій території країни, повідомляє BBC.

Британський міністр міністр із питань вакцинації Надхім Захаві нещодавно розповідав, що вагаються вакцинуватися близько 11−15% громадян. При цьому дослідження демонструють різницю між біднішими та багатшими районами, а також деякими етнічними групами.

У Національній службі здоров’я вважають, що заклик королеви стане потужним аргументом для багатьох британців. Станом на сьогодні, 26 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже понад 18 млн громадян.

Нагадаємо, 17 лютого стало відомо, що 99-річного герцога Единбурзького Філіпа, чоловіка британської королеви Єлизавети II, госпіталізували через погане самопочуття. Покласти Філіпа на лікарняне ліжко порадив лікар після того, як чоловікові королеви стало зле. Медики заявляли, що його госпіталізація не пов’язана з коронавірусом.