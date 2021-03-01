2 марта праздник спички и день памяти великомученика Феодора Тирона

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Ракурс

2 марта праздник старых вещей, Международный день спички и день памяти великомученика Феодора Тирона. Также этот день — 61-й в году по Григорианскому календарю, до конца года остается 304 дня.

Кроме этого, 2 марта празднуют День рождения компакт-диска — именно 2 марта много лет назад впервые в продажу поступили диски. 2 марта отмечают День подсчета ворон — считается, что в этот день человек может избавиться от плохих мыслей на весь год, если уделит хотя бы пять минут наблюдению за птицами.

Именины

2 марта День ангела отмечают: Федор, Роман, Марьяна, Филипп, Порфирий, Феодосий, Марианна.

День Федора Тирона

В этот день поминали двух святых — праведною старицу Мариамну и армянского святого Феодора Тирона. Из-за своего прозвища на Руси простой народ решил, что Феодор — тиран, который вовремя одумался и начал защищать людей. Но ему молились, чтобы нашлись потерянные люди и украденные вещи.

Традиции 2 марта

В честь предсказательницы весны хозяйки пекли овсяное печенье. Также говорят, что 2 марта нельзя смотреть на вечернее небо, иначе увидишь падающую звезду, которая предвещает тяжелую болезнь и смерть.

Народные приметы 2 марта