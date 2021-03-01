2 березня свято сірника і день пам’яті великомученика Феодора Тирона

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2 березня свято старих речей, Міжнародний день сірника і день пам’яті великомученика Федора Тирона. Також цей день — 61-й у році за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 304 дні.

Окрім цього, 2 березня святкують День народження компакт-диска — саме 2 березня багато років тому вперше у продаж надійшли диски. 2 березня відзначають День підрахунку ворон — вважається, що в цей день людина може позбутися поганих думок на весь рік, якщо приділить хоча б п’ять хвилин на спостереження за птахами.

Іменини

2 березня День ангела святкують: Федір, Роман, Мар’яна, Пилип, Порфирій, Феодосій, Маріанна.

День Федора Тирона

В цей день поминали двох святих — праведну старицю Маріамну і вірменського святого Феодора Тирона. Через своє прізвисько на Русі простий народ вирішив, що Феодор — тиран, який вчасно одумався і почав захищати людей. Але йому молилися, щоб знайшлися загублені люди і вкрадені речі.

Традиції на 2 березня

В честь провісниці весни господині пекли вівсяне печиво. Також кажуть, що 2 березня не можна дивитися на вечірнє небо, інакше побачиш падаючу зірку, що віщує важку хворобу і смерть.

Народні прикмети 2 березня