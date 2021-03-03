Причину остановки судебной реформы в Украине назвал Верховной суд

https://racurs.ua/n151216-prichinu-ostanovki-sudebnoy-reformy-v-ukraine-nazval-verhovnoy-sud.html

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Из-за отсутствия Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) реформа судебной системы в Украине приостановлена. Об этом заявила глава Верховного суда Валентина Данишевская в рамках всеукраинского форума «Украина 30. Развитие правосудия».

Отсутствие ВККС тянет огромные проблемы. Ее нет уже 16 месяцев, а до этого Высшая квалификационная комиссия около полугода находилась под угрозой роспуска… Все остановилось: подбор кадров в судебную систему, начатые конкурсы на должности судей в апелляционные суды, квалификационное оценивание судей. Все то, что было начато в 2016 году как судебная реформа, остановилось, — отметила Данишевская.

По словам главы ВС, судебная система очень страдает из-за отсутствия ВККС. Сейчас в Украине насчитывается 1 тыс. 900 вакантных должностей только судей, уходят квалифицированные кадры — помощники служителей Фемиды, консультанты. Данишевская также вспомнила об инициированном президентом Владимиром Зеленским законопроекте № 5067, который предусматривает увеличение нагрузки на Верховный суд.

Крайне важно как можно быстрее восстановить работу ВККС. Законопроект предполагает не очень короткий путь для этого, но мы с оптимизмом восприняли ту информацию, что уже 2 марта этот законопроект планируется принять в первом чтении, — отметила глава ВС.

Данишевская добавила, что принятие проекта закона во втором чтении будет непростым.