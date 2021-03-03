Причину остановки судебной реформы в Украине назвал Верховной судhttps://racurs.ua/n151216-prichinu-ostanovki-sudebnoy-reformy-v-ukraine-nazval-verhovnoy-sud.htmlРакурс
Из-за отсутствия Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) реформа судебной системы в Украине приостановлена. Об этом заявила глава Верховного суда Валентина Данишевская в рамках всеукраинского форума «Украина 30. Развитие правосудия».
Отсутствие ВККС тянет огромные проблемы. Ее нет уже 16 месяцев, а до этого Высшая квалификационная комиссия около полугода находилась под угрозой роспуска… Все остановилось: подбор кадров в судебную систему, начатые конкурсы на должности судей в апелляционные суды, квалификационное оценивание судей. Все то, что было начато в 2016 году как судебная реформа, остановилось, — отметила Данишевская.
По словам главы ВС, судебная система очень страдает из-за отсутствия ВККС. Сейчас в Украине насчитывается 1 тыс. 900 вакантных должностей только судей, уходят квалифицированные кадры — помощники служителей Фемиды, консультанты. Данишевская также вспомнила об инициированном президентом Владимиром Зеленским законопроекте № 5067, который предусматривает увеличение нагрузки на Верховный суд.
Крайне важно как можно быстрее восстановить работу ВККС. Законопроект предполагает не очень короткий путь для этого, но мы с оптимизмом восприняли ту информацию, что уже 2 марта этот законопроект планируется принять в первом чтении, — отметила глава ВС.
Данишевская добавила, что принятие проекта закона во втором чтении будет непростым.
Поэтому мы ожидаем, что хотя бы на осень мы получим ВККС. Когда она появится, должен быстро заработать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, будут продолжены конкурсы на замещение должностей судей в апелляционных судах. Надеемся, что быстро наберут полномочия те судьи, которые сейчас потеряли их в связи с истечением срока, — резюмировала судья.