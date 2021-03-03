Причину зупинки судової реформи в Україні назвав Верховної суд

https://racurs.ua/ua/n151216-prychynu-zupynky-sudovoyi-reformy-v-ukrayini-nazvav-verhovnoyi-sud.html

Ракурс

Через відсутність Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) реформа судової системи в Україні призупинена. Про це заявила голова Верховного суду Валентина Данішевська в рамках всеукраїнського форуму «Україна 30. Розвиток правосуддя».

Відсутність ВККС тягне шалені проблеми. Її немає вже 16 місяців, а до цього Вища кваліфкомісія близько півроку перебувала під загрозою розпуску… Все зупинилося: добір кадрів у судову систему, розпочаті конкурси на посади суддів в апеляційні суди, кваліфікаційне оцінювання суддів. Отже, все те, що було започатковано в 2016 році як судова реформа, зупинилося, — зауважила Данішевська.

За словами очільниці ВС, судова системи дуже потерпає через відсутність ВККС. Зараз в Україні налічується 1 тис. 900 вакантних посад лише суддів, втрачаються кваліфіковані кадри серед помічників служителів Феміди, консультантів. Данішевська також згадала про ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроект № 5067, який передбачає збільшення навантаження на Верховний суд.

Вкрай важливим є якомога швидше відновлення роботи ВККС. Законопроект передбачає не дуже короткий шлях для цього, але ми з оптимізмом сприйняли ту інформацію, що вже 2 березня цей законопроект планується ухвалити у першому читанні, — зазначила глава ВС.

Данішевська додала, що ухвалення проекту закону у другому читанні буде непростим.