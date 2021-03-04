Почему мужчины больше подвержены болезням. Фото:

https://racurs.ua/n151305-pochemu-mujchiny-bolshe-podverjeny-boleznyam-obyasnenie-uchenyh.html

Ракурс

Мужчины более уязвимы чем женщины для множества физических и психических заболеваний.

Группа ученых-генетиков из Университета Макмастера в Канаде выяснила, что это происходит из-за человеческого генома, который эволюционировал, чтобы способствовать наследованию очень разных характеристик у женщин и мужчин. Исследователи рассматривали аутизм как иллюстрацию общей тенденции. Оказалось, что мальчики чаще наследуют признаки, которые делают их более уязвимыми к воздействию окружающей среды и факторов развития. В итоге они в четыре раза чаще страдают той или иной формой аутизма и у них более тяжелые симптомы. Научная работа опубликована в журнале Journal of Molecular Evolution.

Оказалось, что мужчины в целом более склонны к заболеваниям и вследствие этого они в среднем умирают раньше. Основные причины этого — отрицательные плейотропные эффекты полового отбора и эволюции, большее количество мутаций и более медленная приспособляемость к условиям среды.

Кроме того, в большей склонности мужчин к болезни играет роль и более слабый иммунитет. Ученые заявляют, что женщины обычно живут дольше и менее уязвимы к большинству заболеваний, поскольку их геном развивался в ответ на вредные характеристики мужского генома.

По словам автора исследования профессора Рама Сингха, эти генетические характеристики остаются и продолжают выражаться в здоровье и развитии современных мужчин. Ученый утверждает, что человеческие клетки имеют память и несут в себе накопление всех изменений, которые люди пережили за миллионы лет.

Также эксперты утверждают, что происхождение психических заболеваний сложнее, чем физических, хотя на них влияют те же эволюционные факторы. Поэтому мужчины более склонны к антисоциальным расстройствам, а женщины — к депрессии.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине 4 тыс. 533 человека живут с редкими болезнями. Такие болезни трудно диагностировать, а без регулярного лечения они быстро прогрессируют.