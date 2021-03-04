Чому чоловіки більше схильні до хвороб. Фото:

https://racurs.ua/ua/n151305-chomu-choloviky-bilshe-shylni-do-hvorob-poyasnennya-vchenyh.html

Ракурс

Чоловіки більш уразливі ніж жінки для безлічі фізичних і психічних захворювань.

Група вчених-генетиків з Університету Макмастера в Канаді з’ясувала, що це відбувається через людський геном, який еволюціонував, щоб сприяти успадкуванню дуже різних характеристик у жінок і чоловіків. Дослідники розглядали аутизм як ілюстрацію загальної тенденції. Виявилося, що хлопчики частіше успадковують ознаки, які роблять їх більш вразливими до впливу навколишнього середовища і факторів розвитку. У підсумку вони в чотири рази частіше страждають тією чи іншою формою аутизму і у них більш важкі симптоми. Наукова робота опублікована в журналі Journal of Molecular Evolution.

Виявилося, що чоловіки в цілому більш схильні до захворювань і внаслідок цього вони в середньому вмирають раніше. Основні причини цього — негативні плейотропні ефекти статевого відбору та еволюції, більша кількість мутацій і більш повільна пристосовність до умов середовища.

Крім того, у більшій схильності чоловіків до хвороби відіграє роль й слабший імунітет. Науковці заявляють, що жінки зазвичай живуть довше і менш вразливі до більшості захворювань, оскільки їх геном розвивався у відповідь на шкідливі характеристики чоловічого геному.

За словами автора дослідження професор Рама Сінгха, ці генетичні характеристики залишаються і продовжують виражатися в здоров’ї і розвитку сучасних чоловіків. Вчений стверджує, що людські клітини мають пам’ять та несуть у собі накопичення всіх змін, які люди пережили за мільйони років.

Також експерти стверджують, що походження психічних захворювань складніше, ніж фізичних, хоча на них впливають ті ж еволюційні фактори. Тому чоловіки більш схильні до антисоціальних розладів, а жінки — до депресії.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоровся заявили, що в Україні 4 тис. 533 особи живуть із рідкісними хворобами. Такі хвороби важко діагностувати, а без регулярного лікування вони швидко прогресують.