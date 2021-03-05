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Рада работает — нардепы заслушают Степанова и рассмотрят закон о местных администрациях, фото — ТСН

Рада работает — нардепы заслушают Степанова и рассмотрят закон о местных администрациях (ТРАНСЛЯЦИЯ)

5 мар 2021, 10:02
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Верховная Рада Украины в пятницу, 5 марта, во время часа вопросов к правительству заслушает министра здравоохранения Максима Степанова об актуальном состоянии эпидемии и вакцинации от COVID-19 в Украине.

Кроме того, на очередном пленарном заседании пятой сессии девятого созыва Рада планирует рассмотреть в первом чтении законопроекты «О внесении изменений в Закон Украины «О местных государственных администрациях» (№ 4290), «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно дополнительных гарантий прав педагогических и научно-педагогических работников во время действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» и об изменениях в закон о рекламе электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.


Во втором чтении нардепы могут рассмотреть следующие вопросы:

Источник: Ракурс


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