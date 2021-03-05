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Ракурс
Рада працює — нардепи заслухають Степанова і розглянуть закон про місцеві адміністрації (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Рада працює — нардепи заслухають Степанова і розглянуть закон про місцеві адміністрації (ТРАНСЛЯЦІЯ)

5 бер 2021, 10:02
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Верховна Рада України у п’ятницю, 5 березня, під час години запитань до уряду заслухає міністра охорони здоров’я Максима Степанова про актуальний стан епідемії та вакцинації від COVID-19 в Україні.

Крім того, на черговому пленарному засіданні п’ятої сесії дев’ятого скликання Рада планує розглянути у першому читанні законопроекти «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (№ 4290), «Про внесення змін до деяких законів України щодо додаткових гарантій прав педагогічних та науково-педагогічних працівників під час дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» і про зміни до закону про рекламу електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.


У другому читанні нардепи можут розглянути такі питання:

Джерело: Ракурс


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