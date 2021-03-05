Вдарити санкціями по держборгу РФ планують США і Британія — Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n151317-vdaryty-sankciyamy-po-derjborgu-rf-planuut-ssha-i-brytaniya-bloomberg.html

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США та Велика Британія обговорюють запровадження додаткових санкцій проти Росії у відповідь на використання нею хімічної зброї.

Варіанти охоплюють від санкцій проти олігархів до надзвичайного кроку — обмежень проти державного боргу країни, — пише Bloomberg.

Лондон наполягає, щоб Організація із заборони хімічної зброї продовжувала тиснути на Кремль з вимогою надати відповіді щодо використання заборонених речовин. Окрім цього, питання запровадження нових обмежувальних заходів підніматиметься на зустрічі з європейськими союзниками, зокрема, Францією й Німеччиною. США, як очікується, апелюватимуть до закону про заборону хімічної зброї 1991 року й готують широкий санкційний пакет, якщо Росія не виконає певні умови.

Окрім цього, у Державному департаменті США повідомили, що Вашингтон пильно стежить за активністю Москви довкола будівництва газогону «Північний потік 2». Нові санкції проти РФ у цій частині можуть бути запроваджені вже у травні.

Кожні 90 днів ми зобов’язані надавати Конгресу оновлену інформацію щодо аналізу та визначення активності, котра підпадає під санкції в контексті Nord Stream 2… Наступний такий звіт буде представлений Конгресу в травні, — зазначив у четвер речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Нагадаємо, цього тижня адміністрація Байдена оголосила санкції проти Росії через переслідування опозиційного лідера Олексія Навального, спробу отруєння родини Скрипалів, а також порушення РФ міжнародної конвенції, що забороняє використання хімічної зброї.