Ударить санкциями по госдолгу РФ планируют США и Британия — Bloomberg

https://racurs.ua/n151317-udarit-sankciyami-po-gosdolgu-rf-planiruut-ssha-i-britaniya-bloomberg.html

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США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России в ответ на использование химического оружия.

Варианты охватывают от санкций против олигархов к чрезвычайному шагу — ограничениям, связанным с государственным долгом страны, — пишет Bloomberg.

Лондон настаивает, чтобы Организация по запрещению химического оружия продолжала давить на Кремль с требованием предоставить ответы об использовании запрещенных веществ. Кроме этого, вопрос введения новых ограничительных мер будет подниматься на встрече с европейскими союзниками, в частности, Францией и Германией. США, как ожидается, намерены апеллировать к закону о запрещении химического оружия 1991 года и готовят широкий санкционный пакет, если Россия не выполнит определенные условия.

Кроме этого, в Государственном департаменте США сообщили, что Вашингтон пристально следит за активностью Москвы вокруг строительства газопровода «Северный поток 2». Новые санкции против РФ в этой части могут быть введены уже в мае.

Каждые 90 дней мы обязаны предоставлять Конгрессу обновленную информацию по анализу и определении активности, которая подпадает под санкции в контексте Nord Stream 2… Следующий такой отчет будет представлен Конгрессу в мае, — сообщил в четверг представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Напомним, в начале марта администрация Байдена объявила санкции против России из-за преследования оппозиционного лидера Алексея Навального, попытки отравления семьи Скрипалей, а также нарушения РФ международной конвенции, запрещающей использование химического оружия.