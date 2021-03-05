Подозрение заместителю Ермака Татарову отказался отменить суд в Киеве

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По делу Олега Татарова судья Шевченковского суда Киева Владимир Бугиль не отменил подозрение заместителю председателя Офиса президента. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Суд считает, что подозрение Татарову вручили надлежащим образом, а исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук имел право ее подписывать.

23 февраля Татаров не явился на заседание в суд. На нем заместитель руководителя Офиса президента хотел попробовать отменить свое подозрение. Тогда заседание перенесли на 25 февраля.

На прошлой неделе заседание по Татарову отсрочили, чтобы истребовать документы об обстоятельствах вручения, объявления и подписания подозрения замглавы ОП.

Сейчас Апелляционная палата ВАКС ждет передачи ей решения от Печерского райсуда по делу Татарова.

Между тем Офис генпрокурора открыл уголовное производство в отношении руководства Офиса президента за сокрытие информации о пребывании в должности заместителя руководителя ОПУ Олега Татарова.

Заставил Офис генерального прокурора открыть уголовное производство на руководство Офиса президента за сокрытие информации о Татарове, — написал нардеп Ярослав Юрчишин на своей странице в Фейсбук.

Он добавил, что против руководства ОПУ открыли уголовное дело по факту препятствования его депутатской деятельности. Юрчишину на Банковой дважды отказывали в предоставлении информации по поводу Татарова, а это является препятствием деятельности народного избранника (предусмотрена ответственность по ст. 351 УК).

1 декабря 2020 года стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

24 декабря 2020 года Офис генпрокурора передал производство, в котором фигурирует Татаров, в СБУ.

В декабре 2020 года Татаров заявил, что продолжает работать в должности несмотря на написанное заявление об отстранении.