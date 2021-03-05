Підозру заступнику Єрмака Татарову відмовився скасувати суд у Києві, фото — ЗІДО

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Ракурс

У справі Олега Татарова суддя Шевченківського суду Києва Володимир Бугіль не скасував підозру заступнику голови Офісу президента. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Суд вважає, що підозра Татарову вручена належним чином, а виконуючий обов’язків керівника САП Максим Грищук мав право її підписувати.

23 лютого Татаров не з’явився на засідання у Шевченківському районному суді Києва. На ньому заступник керівника Офісу президента хотів спробувати скасувати свою підозру. Тоді засідання перенесли на 25 лютого.

Минулого тижня засідання щодо Татарова, адвокати якого мали намір скасувати підозру, відтермінували, щоб витребувати документи про обставини вручення, оголошення і підписання підозри заступнику глави ОП.

Наразі Апеляційна палата ВАКС чекає про передачу їй рішення від Печерського райсуду у справі Татарова.

Тим часом Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження стосовно керівництва Офісу президента за приховування інформації про перебування на посаді заступника керівника ОПУ Олега Татарова.

Змусив Офіс генерального прокурора відкрити кримінальне провадження на керівництво Офісу президента за приховування інформації про Татарова, — написав нардеп Ярослав Юрчишин на своїй сторінці у Фейсбук.

Він додав, що на керівництво ОПУ відкрили кримінальну справу за фактом перешкоджання його депутатській діяльності. Юрчишину на Банковій двічі відмовляли у наданні інформації щодо Татарова, а це є перешкоджанням діяльності народного обранця (передбачена відповідальність за ст. 351 ККУ).

1 грудня 2020 року стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Вона стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.

24 грудня 2020 року Офіс генпрокурора передав провадження, в якому фігурує Татаров, з НАБУ до СБУ.

У грудні 2020 року Татаров заявив, що продовжує працювати на посаді попри написану заяву про відсторонення.