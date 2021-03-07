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Последствия смертельного ДТП с украинцами в Польше, фото: PAP/Darek Delmanowicz
ДТП с украинцами в Польше — стало известно о состоянии пострадавшихhttps://racurs.ua/n151398-dtp-s-ukraincami-v-polshe-stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshih.htmlРакурс
Смертельное ДТП с украинцами в Польше, которое произошла в ночь на 6 марта вблизи города Радымно, унесло жизни пяти человек, еще 35 были госпитализированы.
По состоянию на 7.00 сегодняшнего дня, 7 марта, в медучреждениях находятся 28 человек, из них девять — в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
На месте работают представители Генерального консульства Украины в Люблине, — отмечается в сообщении.
Отмечается, что всего в автобусе, который попал в смертельную автокатастрофу, находились 57 граждан Украины (в том числе и двое водителей), из них 24 при содействии консулов уже отправлены в Украину.
Напомним, около 00.50 по киевскому времени 6 марта автобус сообщением Познань-Херсон, перевернулся, съезжая с автомагистрали A4 в пункт обслуживания пассажиров Кашице. Инцидент произошел в 30 км от границы с Украиной.
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