Последствия смертельного ДТП с украинцами в ​​Польше, фото: PAP/Darek Delmanowicz

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Смертельное ДТП с украинцами в ​​Польше, которое произошла в ночь на 6 марта вблизи города Радымно, унесло жизни пяти человек, еще 35 были госпитализированы.

По состоянию на 7.00 сегодняшнего дня, 7 марта, в медучреждениях находятся 28 человек, из них девять — в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

На месте работают представители Генерального консульства Украины в Люблине, — отмечается в сообщении.



Отмечается, что всего в автобусе, который попал в смертельную автокатастрофу, находились 57 граждан Украины (в том числе и двое водителей), из них 24 при содействии консулов ​​уже отправлены в Украину.

Напомним, около 00.50 по киевскому времени 6 марта автобус сообщением Познань-Херсон, перевернулся, съезжая с автомагистрали A4 в пункт обслуживания пассажиров Кашице. Инцидент произошел в 30 км от границы с Украиной.