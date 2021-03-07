Наслідки смертельної ДТП з українцями у Польщі, фото: PAP/Darek Delmanowicz

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Смертельна ДТП з українцями у Польщі, яка сталася в ніч на 6 березня поблизу міста Радимно, забрала життя п’яти осіб, ще 35 було госпіталізовано.

Станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 7 березня, у медзакладах перебувають 28 осіб, з них дев’ятеро — у тяжкому стані. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

На місці працюють представники Генерального консульства України в Любліні, — зазначається в повідомленні.



Зазначається, що всього в автобусі, який потрапив у смертельну автокатастрофу, перебували 57 громадян України (зокрема і двоє водіїв), з них 24 за сприяння консулів вже відправлено до України.

Нагадаємо, близько 00.50 за київським часом 6 березня автобус сполученням Познань-Херсон, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице. Інцидент стався за 30 км від кордону з Україною.